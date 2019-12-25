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В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Сегодня, 14:24
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Alena_Zinovieva

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

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Речь идет о событиях, которые собирают в одном месте более одной тысячи человек.

Власти Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий в городе. Режим повышенной готовности начал действовать в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Северной столицы. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий вводится с 16 марта до 30 апреля. Речь идет о событиях, которые собирают в одном месте более одной тысячи человек. Стоит отметить, что подобные меры предосторожности также ввели в Ленобласти.

Ранее петербургский вирусолог дал совет, как не подцепить коронавирус в метро.

Фото: pixabay.com

Теги: александр беглов, коронавирус, массовые мероприятия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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