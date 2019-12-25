Петербургский вирусолог дал совет, как не подцепить коронавирус в метро

Также эксперт заявил, что оправданная мера в период распространения вируса – это отмена массовых мероприятий.

Старший научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров рассказал, что в общественном транспорте обязательно носить медицинскую маску. Она спасет пассажира от заражения на короткий срок поездки. Об этом сообщили "Невские Новости".

Также эксперт заявил, что оправданная мера в период распространения вируса – это отмена массовых мероприятий. Такая процедура давно значится в санитарных правилах.

Что касается общественного транспорта, то вирусолог посоветовал попросить работодателя сдвинуть часы работы, чтобы избегать большого скопления людей.

Из-за кашля пассажира автобуса Таллинн – Санкт-Петербург едва не высадили на границе.

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