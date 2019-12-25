Из-за кашля пассажира автобуса Таллинн – Санкт-Петербург едва не высадили на границе

Инцидент произошел 10 марта около двенадцати часов дня в автобусе Lux Express.

Пассажира рейсового автобуса, следовавшего из Таллинна в Санкт-Петербург, вывели из автобуса из-за того, что тот закашлялся. Об этом сообщило издание RusDelfi.

Инцидент произошел 10 марта около двенадцати часов дня в автобусе Lux Express, который ехал из Таллинна в Петербург. Мужчина начал кашлять, чем вызвал шквал мата и негатива в свой адрес, так как другие пассажиры заподозрили у него коронавирус.

На границе в Нарве сотрудники таможни измерили температуру у мужчины, взяли контакты его родных и близких. Когда оказалось, что поводов для беспокойства нет, мужчину вернули в автобус. На российской границе у мужчины уточнили, где он был ещё кроме Таллинна. После автобус въехал на территорию России со всеми пассажирами на борту.

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