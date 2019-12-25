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Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Сегодня, 12:14
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lesjasap

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

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В стоп-список попали еще 17 стран.

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян. Страна прекращает оформление виз по прибытию путешественниками. Об этом сообщили в местном министерстве внутренних дел.

Предполагается, что такое решение поможет ограничить распространение коронавируса. Аналогичные меры предприняты по отношению к гражданам еще 17 государств. В список попали Китай, Кипр, Фиджи, Индия, Казахстан, Болгария, Бутан, Мексика, Эфиопия, Грузия, Мальта. В перечне также оказались Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Вануату, Саудовская Аравия,  Узбекистан, Науру. Таиланд готов отменить ранее установленный "безвизовый режим" для Южной Кореи, Италии и Гонконга. Ранее они могли использовать внутренние паспорта или проездные документы для подачи на визу по прибытию. Получить визу можно было на иммиграционных пунктах.  

Ранее в России новый случай подозрения на коронавирус. На этот раз из Таиланда.

Видео: YouTube/
 

Теги: въезд в страну, коронавирус, таиланд, туризм
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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