Новый случай подозрения на коронавирус. На этот раз из Таиланда

Врачи Боткина взяли путешественницу под наблюдение.

Девушка прибыла из Таиланда домой через Хельсинки в феврале, а 5 марта у нее поднялась температура, пишет "Фонтанка".

Врачей заинтересовали контакты путешественницы с китайцами. Петербурженка обратилась в больницу вчера, 8 марта. Врачи положили ее на двухнедельный карантин.

Напомним, что туристов и россиян прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться. В перечень стран вошли Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран. Страны, в которых был зарегистрирован хотя бы один случай заражения инфекцией, входят в "список опасности": по прибытии в Москву необходимо сообщить в департамент здравоохранения. Таиланд с список этих стран не входит.

Также за нарушение "самоизоляции" при подозрении на коронавирус москвичей могут лишить свободы.

Ранее мы писали, что "Зенит" и "Уфа" разошлись миром в Петербурге.

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