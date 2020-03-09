  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:16
632
arteliseev
Код вставки плеера

Новый случай подозрения на коронавирус. На этот раз из Таиланда

0 0

Врачи Боткина взяли путешественницу под наблюдение.

Девушка прибыла из Таиланда домой через Хельсинки в феврале, а 5 марта у нее поднялась температура, пишет "Фонтанка". 

Врачей заинтересовали контакты путешественницы с китайцами. Петербурженка обратилась в больницу вчера, 8 марта. Врачи положили ее на двухнедельный карантин.

Напомним, что туристов и россиян прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться. В перечень стран вошли Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран. Страны, в которых был зарегистрирован хотя бы один случай заражения инфекцией, входят в "список опасности": по прибытии в Москву необходимо сообщить в департамент здравоохранения. Таиланд с список этих стран не входит. 

Также за нарушение "самоизоляции" при подозрении на коронавирус москвичей могут лишить свободы.

Ранее мы писали, что "Зенит" и "Уфа" разошлись миром в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии