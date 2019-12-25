"Зенит" и "Уфа" разошлись миром в Петербурге

Нулевая ничья стала второй в домашних матчах петербуржцев после зимнего перерыва.

Матч 21-го тура футбольной Тинькофф-Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Уфой", состоявшийся накануне на "Газпром Арене", завершился вничью – 0:0. Второй тайм безголевой встречи стал продолжением первого – многочисленные атаки хозяев поля так и не закончились забитыми мячами в ворота Александра Беленова.

Матч оказался щедр на предупреждения – в составе "Зенита" желтые карточки получили Вильмар Барриос и Ярослав Ракицкий, а в команде гостей "горчичники" получили Бизяк, Пуцко, Йокич и главный тренер команды Вадим Евсеев.

Теперь отрыв "Зенита", находящегося на первом месте в турнирной таблице российского чемпионата, от "Краснодара" составляет шесть очков. "Быки" накануне в Москве обыграли московский "Спартак".

Следующий матч "Зенит" проведет в Петербурге 14 марта. Соперником петербуржцев станет "Урал".

Нулевая ничья стала второй в домашних матчах петербуржцев после зимнего перерыва. Аналогичный счет был на встрече петербуржцев с московским "Локомотивом".

Фото: Piter.tv