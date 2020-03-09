Первый тайм матча между "Зенитом" и "Уфой" закончился без забитых мячей

Гости получили два предупреждения от судьи.

В Петербурге прошел первый тайм матча 21-го тура Тинькофф-Российской Премьер-лиги, где встретились местный "Зенит" и "Уфа". Игра стартовала в 19:00 по московскому времени, голов пока забито не было.

Хозяева провели первый тайм в массированных атаках на ворота гостей, однако голкипер "Уфы" Александр Беленов сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности – 0:0. При этом гости уже получили две желтые карточки – "горчичники" заработали Пуцко и Бизяк.

Однако в защите гости не отсиживались, вратарю "Зенита" Андрею Луневу пришлось трижды поволноваться в результате опасных моментов у ворот "сине-бело-голубых".

Видео: Piter.tv