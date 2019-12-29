Матч "Зенит" против "Локомотива" закончился ничьей

Счет 0:0.

Встреча с московским "Локомотивом" завершилась для "Зенита" ничьей со счетом 0:0.

Сине-бело-голубые вышли следующим составом: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Малком, Себастьян Дриусси и Андрей Лунев.

Артем Дзюба и Сердар Азмун не вышли на поле. Во время игры Иванович, Ракицкий и Оздоев получили желтые карточки. Также

До матча "Зенит" находился на первом месте в таблице турнира.

Ранее мы писали, что в Москве подрались болельщики "Спартака" и "Динамо".

Фото: fc-zenit.ru