Матч "Зенит" против "Локомотива" закончился ничьей

Встреча с московским "Локомотивом" завершилась для "Зенита" ничьей со счетом 0:0.
Сине-бело-голубые вышли следующим составом: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Малком, Себастьян Дриусси и Андрей Лунев.
Артем Дзюба и Сердар Азмун не вышли на поле. Во время игры Иванович, Ракицкий и Оздоев получили желтые карточки. Также
До матча "Зенит" находился на первом месте в таблице турнира.
Ранее мы писали, что в Москве подрались болельщики "Спартака" и "Динамо".
Фото: fc-zenit.ru
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