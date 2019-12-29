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Матч "Зенит" против "Локомотива" закончился ничьей
Сегодня, 21:12
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arteliseev

Матч "Зенит" против "Локомотива" закончился ничьей

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Счет 0:0.

Встреча с московским "Локомотивом" завершилась для "Зенита" ничьей со счетом 0:0.

Сине-бело-голубые вышли следующим составом: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Малком, Себастьян Дриусси и Андрей Лунев.

Артем Дзюба и Сердар Азмун не вышли на поле. Во время игры Иванович, Ракицкий и Оздоев получили желтые карточки. Также

 До матча "Зенит" находился на первом месте в таблице турнира. 

Ранее мы писали, что в Москве подрались болельщики "Спартака" и "Динамо".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, локомотив, матч, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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