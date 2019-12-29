В Москве подрались болельщики "Спартака" и "Динамо"

Несколько человек задержаны.

Фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Динамо" устроили массовую драку перед встречей своих команд. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что конфликт произошел внутри станции метро "Маяковская". После этого потасовка переместилась на улицу, где находится стадион "ВТБ-Арена". Свидетели рассказали, что в результате конфликта несколько человек получили травмы и не смогли самостоятельно встать. Помимо этого конфликт возник в троллейбусе на Ленинградском проспекте.

По факту происшествия проводится проверка. Несколько человек задержаны.

Видео: vk.com/ofnews