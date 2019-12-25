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Петербургское "Динамо" на выезде сыграло вничью со "Спартаком-2"
Вчера, 14:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургское "Динамо" на выезде сыграло вничью со "Спартаком-2"

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Противостояние Москвы и Петербурга завершилось без забитых мячей – 0:0.

Игра между лидером первенства и красно-белой "двойкой" больше походила на шахматную партию: спартаковцы больше комбинировали на своей половине поля, бело-голубые старались контролировать мяч у чужих ворот, но до реальной опасности дело практически не доходило.

Подопечные Сергея Рыжикова были близки к победе в концовке поединка, но удар Ильи Кубышкина заблокировал тёзка Иварлак. Закономерный итог – 0:0, в котором главными победителями стали голкиперы. 

После 19-го тура LEON-Второй лиги Б "Динамо-Спб" сохраняет за собой лидерство в турнирной таблице. Следующим соперником петербургского коллектива станет "Череповец". Игра пройдёт в субботу, 22 августа, на стадионе "Кировец" в 18:00.

Фото: пресс-служба ФК "Динамо-СПб"

Теги: динамо, спартак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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