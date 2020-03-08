За нарушение "самоизоляции" при подозрении на коронавирус москвичей могут лишить свободы

Об этом заявил Департамент здравоохранения столицы.

На сайте Департамента здравоохранения Москвы появились ответы на часто задаваемые вопросы о коронавирусе.

На вопрос "что будет, если не соблюдать режим самоизоляции" ответили довольно доходчиво:

"Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 короновирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную - вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, при нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в обсерваторе".

Напомним, что туристов и россиян прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться. Однако страны, в которых был зарегистрирован хотя бы один случай заражения инфекцией, входят в "список опасности": по прибытии в Москву необходимо сообщить в департамент здравоохранения.

Ранее мы писали, что в поддержку студентов на карантине к общежитию приехали IOWA и байкеры.