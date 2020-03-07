Туристов и россиян прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться

В перечень стран вошли Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран.

Власти определили семь стран, по возвращению из которых необходимо отправиться на двухнедельный домашний карантин, передают РИА Новости.

Однако страны, в которых был зарегистрирован хотя бы один случай заражения инфекцией, входят в "список опасности": по прибытии в Москву необходимо сообщить в департамент здравоохранения.

"Прилетели и сразу звоните на нашу горячую линию, говорите, откуда прилетели и с кем, с детьми, с мужем и так далее. Регистрируем каждого. Для того чтобы, если какие-то проблемы со здоровьем или вопросы, чтобы была картинка", — комментирует сотрудник горячей линии.

В столице ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Сейчас в России зарегистрировано 14 случаев заражения вирусом.

Ранее мы сообщали, что жительница Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу.