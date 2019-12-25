Жительница Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу

Болезнь протекает в легкой форме

В субботу, 7 марта, стало известно, что жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Сейчас женщина, вернувшаяся из Италии, находится в инфекционном боксе. Её состояние удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

Согласно полученной информации, контактировавшие с заболевшей уже определены. Сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение. Проводится весь комплекс необходимых мероприятий.

Ранее мы писали, что военно-медицинская академия имени Кирова заявила о готовности лечить коронавирус.

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