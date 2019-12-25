Военно-медицинская академия имени Кирова заявила о готовности лечить коронавирус

В распоряжении академии есть томографы, быстро выявляющие заболевание.

Военно-медицинская академия имени Кирова заявила о готовности лечить больных, у которых подозревается коронавирус.

В четверг, 5 марта, специалисты академии приняли участие в совещании. Они обсудили, как будет осуществляться прием в больницу Боткина для людей, прибывших из стран, в которых есть эпидемия.

В распоряжении академии есть 5 современных компьютерных томографов, с помощью которых можно выявить пневмонию на самых ранних стадиях.

Напомним, что сотрудники Военно-медицинской академии имеют опыт лечения синдромосходных состояний и осложнений вирусных инфекций.

Ранее мы сообщили, что студентка медвуза рассказала о боксе для коронавирусников в Боткина.

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