Студентка медвуза рассказала о боксе для коронавирусников в Боткина

Ее госпитализировали после общения с инфицированным итальянцем.

Студентка медицинского университета, которая после общения с зараженным коронавирусом итальянцем попала в больницу имени Боткина, поделилась впечатлениями о карантине. Девушка опубликовала свою историю на канале в "Яндекс. Дзен".

Она заявила, что попала в инфекционную больницу без каких-либо симптомов. Студентку поместили в палату на двоих. В целом, бокс показался девушке чистым. Она отметила, что в палате есть специальные приборы для очистки воздуха, которые очень сильно шумят, два холодильника, окошко для передачи еды и стойки для капельниц. Окна, по понятным причинам, в боксе не открываются.

В целом впечатления от палаты у девушки положительные. Однако она обеспокоена пылью за шкафчиками, непонятными пятнами на потолке и стенах, а также плесенью в душе. "Когда ты приезжаешь без симптомов, боишься всего", - заключила пациентка.

Напомним, 5 марта Роспотребнадзор объявил о первом подтвержденном случае коронавируса в Петербурге. Инфекцию обнаружили у студента-хирурга СЗГМУ имени Мечникова, приехавшего в город из Италии.

Через пару дней молодой человек почувствовал себя плохо, у него появились первые признаки ОРВИ. Тест показал положительный результат на коронавирус. Его вместе с четырьмя студентами, которые встречали его в аэропорту (в их числе вышеуказанная девушка), положили в больницу. Общежитие на проспекте Просвещения, в котором проживал итальянец, поместили на карантин на 14 дней.

Ранее мы писали, что в России провели более 51 тыс. тестов на новый коронавирус.

Фото: Piter.TV