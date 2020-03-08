В поддержку студентов на карантине к общежитию приехали IOWA и байкеры

Концерт певицы прошел в рамках акции "Петербург своих не бросает".

В праздник 8 марта у общежития СЗГМУ им. Мечникова собрались петербуржцы, байкеры и певица IOWA. Город проводит акцию "Петербург своих не бросает" в поддержку студентов, которых заперли на карантин из-за коронавируса.

Известно, что в общежитии находится 780 человек, из которых 580 — девушки. Так, вместе с известными песнями, байкеры привезли живые цветы.

Ранее мы писали, что исторический парк "Россия-моя история" в честь 8 Марта подарит женщинам бесплатный билет в экспозицию.

Видео: Piter.tv