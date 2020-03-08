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В поддержку студентов на карантине к общежитию приехали IOWA и байкеры

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Концерт певицы прошел в рамках акции "Петербург своих не бросает".

В праздник 8 марта у общежития СЗГМУ им. Мечникова собрались петербуржцы, байкеры и певица IOWA. Город проводит акцию "Петербург своих не бросает" в поддержку студентов, которых заперли на карантин из-за коронавируса. 

Известно, что в общежитии находится 780 человек, из которых 580  — девушки. Так, вместе с известными песнями, байкеры привезли живые цветы. 

Ранее мы писали, что исторический парк "Россия-моя история" в честь 8 Марта подарит женщинам бесплатный билет в экспозицию.

Видео: Piter.tv

Теги: коронавирус, общежитие на карантине, петербург, студенты мечникова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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