Исторический парк "Россия-моя история" в честь 8 Марта подарит женщинам бесплатный билет в экспозицию

Также каждая получит в подарок живые цветы.

Исторический парк "Россия-моя история" на улице Бассейной, д. №32, подготовил для представительниц прекрасного пола подарок в честь 8 Марта.

Каждая посетительница может получить бесплатный билет на одну из мультимедийных экспозиций в Международный женский день.

Кроме того, всех женщин ждёт ещё один подарок — живые цветы.

Парк работает с 10:00 до 20:00.

Напомним, что уникальный мультимедийный комплекс парка представляет всю историю страны с древнейших времен до наших дней при помощи более 900 единиц мультимедийного и интерактивного оборудования.

Ранее мы сообщили, что петербурженкам подарят цветы 8 Марта.

Фото: Pixabay