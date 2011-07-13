В школах РФ может появиться учебник по истории Союзного государства в 2026-2027 годах

В Минпросвещения РФ рассказали о заявке на реализацию проекта.

Учебник по истории Союзного государства между Россией и Белоруссией может появиться в российских образовательных учреждениях в период с 2026 по 2027 год. Соответствующее заявление сделали журналисты издания "Известия" со ссылкой на представителей министерства по просвещению страны. В СМИ распространились сведения о том, что профильное ведомство направило бюджетную заявку на финансирование разработки и издания учебника в Постоянный комитет СГ. В ближайшие два года дети российских и белорусских школ смогут заниматься по этой книге после ее выпуска.

Бюджетная заявка находится на рассмотрении. После получения положительного решения будет организована работа над пособием. пресс-служба Минпросвещения РФ

В интервью изданию депутат Союзного парламента Олег Гайдукевич, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России планирует поддержать такой школьный учебник, когда вопрос будет вынесен на рассмотрение законодателям.

Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников.

Фото: Piter.tv