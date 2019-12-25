Петербурженкам подарят цветы 8 Марта

В Международный женский день, 8 марта, в Петербурге пройдет акция "Вам, любимые".
Мужчины разных возрастов и профессий будут дарить цветы случайным девушкам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 12.00 до 13.00 в Пулково и на Московском вокзале волонтёры и добровольцы поздравят женщин.
К акции подготовлено 2 тысячи тюльпанов.
В интернете также проходит флешмоб #Вамлюбимые. К нему могут присоединиться все интернет-пользователи.
Ранее мы сообщили, что накануне 8 марта в Петербург привезли 16 млн цветов.
Фото: Pixabay
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