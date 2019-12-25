Накануне 8 марта в Петербург привезли 16 млн цветов

С начала февраля в Петербург не пустили 35 тысяч зараженных цветов.

Накануне Международного женского дня в Петербург и Ленобласть привезли 16 миллионов импортных цветов. Цветы привозили из Армении, Словакии, Латвии, Литвы и многие из них оказались зараженными. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

С начала февраля в Петербург не пустили 35 тысяч зараженных цветов. Вредителей нашли в 36 партиях гвоздик, хризантем, роз, альстромерий, эустом и мимоз. У цветов были обнаружены: западный цветочный (калифорнийский) трипс, табачная белокрылка и томатный трипс.

Зараженные растения специалисты уничтожат.

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Фото: Piter.TV