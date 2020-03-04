Последний айфон, губы и цветы: что петербурженки хотят получить на 8 марта

Piter.TV узнал, что женщины ждут от грядущего праздника, и что мужчины планируют им подарить.

В предверии Международного женского дня СМИ опубликовали исследование "Авито", в котором самыми жаланными подарками для женщин стали ювелирные украшения, косметику и духи. При этом каждая третья жительница России была бы рада подарочному сертификату, а каждая четвертая — путевке. Гаджеты мечтает получить 16 процентов опрошенных. Мы решили проверить, насколько статистика совпадает с желаниями петербурженок.

Оказалось, что самыми популярными подарками у жительниц города на Неве стал последний айфон и цветы. Ювелирные украшения, косметику или духи не назвала ни одна девушка. А некоторые женщины признались, что вообще не планируют отмечать праздник и ничего не хотят получить в подарок.

В целом, взгляды мужчин и женщин совпадали: большинство опрошенных нами мужчин заявили, что планируют дарить на 8 марта цветы и гаджеты.

Фото и видео: Piter.TV