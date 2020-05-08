В музей Нахимовского училища вернулось послание в бутылке спустя 40 лет

Бутылку выловила финская яхтсменка и хранила ее много лет.

В пятницу, 19 марта, издание "Фонтанка" рассказало о бутылке с посланием, которая через 40 лет вернулась в музей Нахимовского училища.

Внутри пол-литровой бутылки, брошенную в море 1984 году, находились четыре листа бумаги с рисунками, подписями и просьбой вернуть бутылку в Ленинградское Нахимовское военно-морское училище. Оказалось, что бутылку выловила финская яхтсменка и хранила ее у себя много лет, а сейчас выполнила просьбу трех курсантов.

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Фото: "Фонтанка"