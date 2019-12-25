В Петербурге умер режиссер и профессор Александр Кривонос

Мастера кино не стало 13 марта в возрасте 72 лет.

13 марта в Петербурге скончался режиссер документального кино, сценарист и продюсер Александр Кривонос. Мастер кино был лауреатом Государственной премии РФ, Членом Союза кинематографистов Петербурга и профессором кафедры режиссуры телевидения в Государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Режиссер отучился в Ленинградском госинституте театра, музыки и кинематографии, после чего долго работал режиссером в редакции художественного вещания Ленинградской студии телевидения и был одним из создателей программы "Пятое колесо". В течение своей жизни Кривонос снял ряд документальных фильмов, которые показывали на федеральных каналах и за рубежом: "Русский Авангард. Роман с революцией", "К. Малевич. Преображение", "В поисках Толстого" и многие другие. С 2002 года Кривонос работал в институте кино и телевидения, в 2003 году режиссер получил премию в области литературы и искусства за сериал "Русский музей – детям".

Безусловно, и мир телевидения, и наш вуз, и студенты Александра Петровича потеряли сильного и сочувствующего преподавателя, воодушевляющего наставника и просто доброго друга. Выражаем соболезнования родным и близким. пресс-служба СПбГИКиТ

Кривоносу было 72 года, причина его смерти не уточняется. Прощание с режиссером состоится в полдень в пятницу, 19 марта, на Еврейском кладбище.

Церемония прощания с хоккеистом Тимуром Файзутдиновым прошла в Челябинске.

Фото: gukit.ru