Церемония прощания с хоккеистом Тимуром Файзутдиновым прошла в Челябинске. Об этом сообщили местные журналисты. Защитник выступал за петербургский клуб Молодежной хоккейной лиги "Париматч". Спортсмен скончался в 19 лет.
Тимур был добрый, улыбчивый, всегда помогал в трудную минуту, чуткий парень. Случившееся - это просто стечение обстоятельств.
Арсений Горбачев, друг Файзутдинова
В мероприятии приняли участие воспитанники челябинской ледовой арены "Трактор" имени Валерия Белоусова. Под исполнение траурного оркестра пришедшие почтить память хоккеиста возлагали к гробу цветы.
Напомним, что Тимур Файзутдинов был госпитализирован в ярославскую больницу во время гостевого матча "Динамо" в рамках серии первого раунда плей-офф МХЛ. Команда хоккеиста выступала против местного "Локомотива". В какой-то момент шайба попала в голову спортсмену. Он находился в критическом состоянии, но после умер в реанимационном отделении.
Умер 19-летний защитник МХК "Динамо" Тимур Файзутдинов.
Видео: ВК / 74.ru - новости Челябинска
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