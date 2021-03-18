На ледовой арене "Трактор" простились с 19-летним хоккеистом.

Церемония прощания с хоккеистом Тимуром Файзутдиновым прошла в Челябинске. Об этом сообщили местные журналисты. Защитник выступал за петербургский клуб Молодежной хоккейной лиги "Париматч". Спортсмен скончался в 19 лет.

Тимур был добрый, улыбчивый, всегда помогал в трудную минуту, чуткий парень. Случившееся - это просто стечение обстоятельств. Арсений Горбачев, друг Файзутдинова

В мероприятии приняли участие воспитанники челябинской ледовой арены "Трактор" имени Валерия Белоусова. Под исполнение траурного оркестра пришедшие почтить память хоккеиста возлагали к гробу цветы.

Напомним, что Тимур Файзутдинов был госпитализирован в ярославскую больницу во время гостевого матча "Динамо" в рамках серии первого раунда плей-офф МХЛ. Команда хоккеиста выступала против местного "Локомотива". В какой-то момент шайба попала в голову спортсмену. Он находился в критическом состоянии, но после умер в реанимационном отделении.

Умер 19-летний защитник МХК "Динамо" Тимур Файзутдинов.

Видео: ВК / 74.ru - новости Челябинска