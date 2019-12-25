Молодого капитана петербургского клуба МХЛ "Динамо" спасают врачи после удара шайбой

Хоккеист получил травму на матче с ярославским "Локо".

За жизнь капитана петербургского клуба МХЛ "Динамо" Тимура Файзутдинова борются врачи. В игре с ярославским "Локо" 19-летний защитник получил удар шайбой по голове и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Судя по видеотрансляции матча, удар, сделанный ярославским игроком, был случайным, шайба попала в область левого уха или виска Файзутдинова, и тот мгновенно согнулся от боли. Еще несколько секунд после травмы легший на лёд хоккеист двигался и смог поднять голову, однако потом оказался обездвижен и, похоже, потерял сознание. С поля Файзутдинова увезли на носилках, сейчас хоккеист в реанимации одной из ярославских больниц, рассказали в пресс-службе клуба.

Тимур Файзутдинов начал этот сезон в качестве капитана молодёжной команды "Динамо Санкт-Петербург". В свои 19 лет Тим провёл за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат. пресс-служба МХЛ "Динамо"

В комментариях в соцсетях фанаты команды, представители ярославской команды-оппонента и просто любители хоккея оставили Тимуру многочисленные пожелания скорейшего выздоровления. Многие болельщики, по их признанию, постоянно обновляют страницу в соцсети в надежде получить информацию о состоянии хоккеиста. Официальных сведений об этом пока не появлялось.

Игра петербургского и ярославского клубов завершилась со счетом 5:1 в пользу "Локо".

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Фото: ВКонтакте / МХК "Динамо Санкт-Петербург"; YouTube / МХЛ