"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:3.

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Филадельфию" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:3.В составе клуба-обедителя отметились на 9, 14, 27 минутах Александр Овечкин, Конор Шири, Джон Карлсон. Их коллега Ник Дауд реализовал дубль на 38 и 60 минутах встречи. От "Филадельфии" забитые шайбы на свой счет записали Трэвис Конечны (12 минута), Иван Проворов (42 минута), Скотт Лоутон (51 минута).

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отдал голевую передачу. Сейчас в его арсенале 9 очков из 16 проведенных игр. Вратарь Илья Самсонов отразил 29 бросков по воротам в данной игре. Спортсмен Иван Проворов забросил третью шайбу в сезоне НХЛ. На его счету значится 12 очков (три гола и девять результативных передач) за 24 проведенные игры.

Сейчас "Вашингтон Кэпиталз" занимает вторую строчку рейтинга Восточного дивизиона. Клуб имеет 36 очков за 26 игр. "Филадельфия" располагается на пятой позиции списка с 29 очками за проведенные 24 встречи.

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Видео: YT / NBC Sports