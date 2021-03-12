"Детройт" обыграл "Тампу" в матче НХЛ

Матч завершился со счетом 6:4.

"Детройт" обыграл "Тампу" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 6:4. В составе команды-победителя отличились заброшенными шайбами на 9, 13, 15, 21 и 45 и 60 минутах встречи Трой Стечер, Дилан Ларкин, Энтони Манта, Люк Гленденинг, Робби Фаббри, Владислав Наместников. Последний забил гол в пустые ворота. В "Тампе" голы произвели на 11 и 14 минутах Михаил Сергачев и Стивен Стэмкос. Их коллега по клубу Брейдон Пойнт реализовал дубль на 56 и 58 минутах матча.

Российский спортсмен Михаил Сергачев забросил вторую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он также отдал сокоманднику результативную голевую передачу. В арсенале хоккеиста в текущем сезоне значится 19 очков (два гола и 17 передач) в 25 проведенных играх. Владимир Наместников забросил пятую шайбу в сезоне. Он имеет 10 очков в 26 играх.

Напомним, что "Детройт" прервал серию из четырех поражений подряд. Клуб находится на последнем месте рейтинга в списке Центрального дивизиона с 20 очками. Тампа" располагается на второй позиции с 38 очками.

Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Вегас" в матче НХЛ.

Видео: YouTube / PRO Hockey