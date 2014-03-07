"Каролина" обыграла "Детройт" в матче НХЛ

Андрей Свечников забил восьмой гол в текущем сезоне.

"Каролина" обыграла "Детройт" в матче Национальной хоккейной лиги. Россиянин Андрей Свечников забил восьмой гол в текущем сезоне. Благодаря его голу встреча завершилась с результатом 5:2 в пользу хозяев. Отметились забитыми шайбами по воротам соперников на 12, 39, 41, 43 и 55 минутах матча Андрей Свечников, Мартин Нечас, Джордан Стаал, Йеспер Фаст, Нино Нидеррайтер. У "Детройта" отличился Филип Задина, реализовавший дубль на 11 и 28 минутах игры.

Напомним, что в настоящее время на счету российского спортсмена значится 19 очков за восемь забитых шайб и 11 результативных передач. Свечников провел в текущем турнире НХЛ 23 игр. Старший брат Андрея Алексей выступает за "Детройт". В матче он отметился голевой передачей и получил четвертое очко за 4 игры. Нападающий "Детройта" Владислав Наместников отдал результативный пас, набрав восьмое очко в 24 проведенных встречах.

Сейчас "Каролина" онабрала 33 очка за 23 матча. Команда вышла на промежуточное первое место в таблице Центрального дивизиона. НХЛ. "Детройт" занимает восьмую строчку рейтинга (последнюю) с 17 очками в 26 проведенных встречах.

"Тампа" победила "Даллас" в матче НХЛ.

Видео: YT / PRO Hockey