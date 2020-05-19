Свечникова признали самым прогрессирующим игроком НХЛ

Портал Sportsnet составил рейтинг самых прогрессирующих игроков нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги, прерванного из-за эпидемии коронавируса.
Лидером рейтинга стал нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Авторы Sportsnet высоко отметили прогресс российского хоккеиста и назвали его одним из лидеров команды. Второе место занял форвард Трэвис Конекны из "Филадельфии Флайерз". Тройку лидеров замкнул лучший бомбардир "Миннесоты Уайлд" Кевин Фиала.
Напомним, в нынешнем регулярном сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 68 матчей и набрал 61 очко. В нынешнем сезоне форвард "Каролины" забросил две шайбы из-за ворот в стиле лакросс и стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось забить подобным образом.
Ранее стало известно, что гол Андрея Свечникова в стиле лакросс признали лучшим моментом сезона НХЛ.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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