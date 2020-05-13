Гол Свечникова в стиле лакросс признан лучшим моментом сезона НХЛ

Он стал первым игроком в истории лиги, кому удалось забить подобным образом

Издание The Score выбрало лучший момент нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.

Победителем стал нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников и его гол в стиле лакросс в матче с "Калгари Флэйм" 21 октября 2019 года. Он стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось забить подобным образом. Также на первое место в номинации "Лучший момент сезона" претендовал форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его 700-й гол в карьере.

Стоит отметить, что Свечников смог повторить этот трюк в нынешнем сезоне. 18 декабря нападающий снова забил в стиле лакросс в ворота "Виннипег Джетс".

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 68 матчей и набрал 61 очко.

Ранее НХЛ назвала Андрея Свечникова главным открытием в составе "Каролины Харрикейнз".

Видео: