НХЛ назвала Андрея Свечникова главным открытием в составе "Каролины Харрикейнз"

Он стал первым игроком в истории лиги, кому удалось забить в стиле лакросс.

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) подводит промежуточные итоги в командах, называя лучших игроков по итогам регулярного сезона.

Андрей Свечникова признали главным открытием в составе "Каролины Харрикейнз". Нападающий запомнился тем, что в нынешнем сезоне забросил две шайбы из-за ворот в стиле лакросс и стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось забить подобным образом. Оба гола Свечникова вошли в обзор 10 лучших моментов сезона "Каролины" на официальном YouTube-канале лиги.

В нынешнем сезоне Андрей Свечников провел 68 матчей, забросил 24 шайбы и отдал 37 результативных передач. Руководство "Каролины" не отпустило форварда в сборную России на молодежный чемпионат мира в Чехию в декабре 2019 года.

Ранее стало известно, чем занимается форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время карантина.

Фото: NHL.com