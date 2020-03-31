Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о жизни во время карантина

Нападающий вместе с сыном тренируется дома.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Александр Овечкин рассказал о жизни во время паузы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ - прим.), вызванной эпидемией коронавируса.

"Мы позаботились о создании приличного запаса всего необходимого заранее. Сейчас главное соблюдать простые правила безопасности, тем более Настя (жена Овечкина - прим.) ждет второго ребенка, и это добавляет ответственности. С моим сыном Сергеем не соскучишься, бойкий парень. Играем с ним целыми днями, даже вместе тренируемся. Он не выпускает из рук мою клюшку. У меня есть тренажеры, и я активно призываю всех следовать правилу: тренируйся дома - играй за весь мир" - сказал Овечкин в интервью изданию "Российская газета".

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 68 матчей, забросил 48 шайб и отдал 19 передач. "Вашингтон Кэпиталз" лидирует в Столичном дивизионе.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее посол США Джон Салливан поблагодарил Россию за Александра Овечкина.

Видео: YouTube / The Players" Tribune