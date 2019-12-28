Посол США поблагодарил Россию за Александра Овечкина

Он считает, что хоккей объединяет обе страны.

Посол Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Салливан поделился мнением об игре нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ - прим.).

"То, что объединяет американцев и россиян - это хоккей на льду. Я большой хоккейный фанат, был им с детства, когда рос в Бостоне. Народ США очень признателен России за то, что они поделились с нами таким талантом. И когда я думаю об общих интересах России и США, мои первые мысли - о хоккее", - сказал Салливан в интервью агентству "РИА Новости".

Александр Овечкин выступает в "Вашингтоне" с 2005 года. За это время нападающий установил несколько клубных рекордов результативности. В сезоне 2017/18 Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее Александр Овечкин заявил о том, что хочет вернуться на лед.

Фото: nhl.ru