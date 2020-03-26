Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин хочет скорейшего возвращения НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Александр Овечкин в рамках видео-конференции с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассказал о том, чем занимался во время карантина.
"Первую неделю я расслаблялся. Но теперь, честно говоря, стало скучно. Стараюсь делать все, что в моих силах. Если бы можно было выбирать, то я хотел бы, чтобы сразу начался плей-офф", - сказал Овечкин.
В нынешнем сезоне Александр Овечкин провел 68 матчей, забросил 48 шайб и отдал 19 передач. "Вашингтон Кэпиталз" лидирует в Столичном дивизионе.
Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.
Ранее стало известно, что сезон в НХЛ могут доиграть при пустых трибунах.
Видео: YouTube / The Players" Tribune
Обсуждение ( 0 )