Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин хочет скорейшего возвращения НХЛ

Хоккеист устал от карантина и желает поскорее вернуться на лед.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Александр Овечкин в рамках видео-конференции с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассказал о том, чем занимался во время карантина.

"Первую неделю я расслаблялся. Но теперь, честно говоря, стало скучно. Стараюсь делать все, что в моих силах. Если бы можно было выбирать, то я хотел бы, чтобы сразу начался плей-офф", - сказал Овечкин.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин провел 68 матчей, забросил 48 шайб и отдал 19 передач. "Вашингтон Кэпиталз" лидирует в Столичном дивизионе.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее стало известно, что сезон в НХЛ могут доиграть при пустых трибунах.

Видео: YouTube / The Players" Tribune