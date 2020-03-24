Сезон в НХЛ могут доиграть при пустых трибунах

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассматривает вариант доиграть нынешний сезон без зрителей.
На официальном сайте лиги вышел пресс-релиз в формате ответов на вопросы, которые сейчас волнуют многих поклонников хоккея.
"Еще слишком рано говорить об обстоятельствах момента, когда нам разрешат играть. Но мы готовы следовать директивам органов здравоохранения" - сообщатся в пресс-релизе.
Напомним, сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса.
Ранее стало известно, что чемпионат мира по хоккею отменили по этой же причине.
Видео: YouTube / The Best of the NHL
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