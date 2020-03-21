ЧМ по хоккею отменили из-за коронавируса

Информацию об этом официально подтвердили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Чемпионат мира по хоккею в швейцарских Цюрихе и Лозанне официально отменен. Турнир, который должен был произойти с 8 по 24 мая, не состоится по причине распространения коронавирусной инфекции. Аналогичному закрытию накануне подверглось мировое первенство по хоккею среди женщин, которое должно было пройти в Канаде.

Ранее мы сообщали о том, что нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса. Он заявил о том, что отсутствие хоккея - не такая большая проблема.