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ЧМ по хоккею отменили из-за коронавируса

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Информацию об этом официально подтвердили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Чемпионат мира по хоккею в швейцарских Цюрихе и Лозанне официально отменен. Турнир, который должен был произойти с 8 по 24 мая, не состоится по причине распространения коронавирусной инфекции. Аналогичному закрытию накануне подверглось мировое первенство по хоккею среди женщин, которое должно было пройти в Канаде. 

Ранее мы сообщали о том, что нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса. Он заявил о том, что отсутствие хоккея - не такая большая проблема.

Теги: хоккей, чемпионат мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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