Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поделился мнением о ситуации с коронавирусом

Нападающий заявил о том, что отсутствие хоккея - не такая большая проблема.

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

"Никогда не знаешь, что может случиться. Однако не думаю, что всех охватит паника. Самое главное сейчас - позаботиться о своем здоровье. Понятно, что всем хочется посмотреть хоккей. Но это не такая большая проблема. В нынешней ситуации нужно быть более собранным и подойти к таким вещам ответственно. Хоккей никуда не денется, он вернется. Если не через пару месяцев, то через пару-тройку точно. Так что ничего страшного в этом нет" - приводит слова Панарина издание "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) Артемий Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Он делит третье место с нападающим Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса сезон в НХЛ был приостановлен на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что лига разрешила игрокам вернуться домой на время паузы.

Видео: YouTube / Lysenkov TV, MgHockey