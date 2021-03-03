"Тампа" победила "Даллас" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 2:0.

"Тампа" победила "Даллас" в матче Национальной хоккейной лиги. Команда вышла на ледовое поле в рамках гостевого матча. Встреча завершилась с результатом 2:0 в пользу "Тампы". Со стороны команды-победителя отличились Ондржей Палат и Янни Гурд. Они забросили шайбы ы ворота противников на 8 и 60 минутах игры.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков по собственным воротам. Он признан первой звездой игры. Третий раз хоккеист провел игру "на ноль". В текущем сезоне НХЛ это является лучшим результатом. Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 17 бросков по воротам клуба. Его признали третьей звездой игры.

На данный момент "Тампа" набрала 31 очко в 20 проведенных матчах турнира. Это позволяет команде занять первое место в таблице Центрального дивизиона. "Даллас" расположился на последней позиции с 16 очками за 17 проведенных игр.

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Видео: YT / PRO Hockey