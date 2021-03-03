"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев ледового поля.

"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в матче Национальной хоккейной лиги. Российский спортсмен Евгений Малкин отличился в матче голевой передачей. Игра завершилась с результатом 5:2. Со стороны команды-победителя в ворота противников забили Каспери Капанен (24-я и 29-я минуты), Брайан Раст (31), Коди Сеси (53), Майк Мэтсон (57). От "Филадельфии" можно отметить спортсмена по имени Джоэль Фараби. Он забил шайбы на 23-ей и 52-ой минутах матча.

В настоящее время Евгений Малкин имеет в своем арсенале 13 очков (4 гола и 9 результативных передач) в 21 проведенном матче. Капитан команды Сидни Кросби пропустил данную игру, так как НХЛ внесла его в медицинский протокол по коронавирусу. "Питтсбург" набрал 25 очков, что позволило клубу оказаться на пятом месте рейтинга таблицы Восточного дивизиона. "Филадельфия" идет на четвертой позиции.

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Видео: YT / PRO Hockey