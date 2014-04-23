Голы Анисимова и Дадонова помогли "Оттаве" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

"Оттава" обыграла "Калгари" со счетом 5:1.

Голы россиян Анисимова и Дадонова помогли "Оттаве" обыграть "Калгари" в матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:1. В составе клуба-победителя на 27, 29 и 32, 57, 58 минутах соответственно отличились Артем Анисимов, Дрейк Батерсон, Колин Уайт, Евгений Дадонов. У команды проигравших шайбу в ворота соперников на 31 минуте игры забросил Милан Лучич.

Напомним, что для Артема Анисимова шайба в данном матче стала первой в текущем сезоне НХЛ. В общей сложности на его счету записано три очка (один гол и две результативные передачи) за 10 проведенных игр НХЛ. Евгений Дадонов имеет в арсенале 9 очков (семь голов и две передачи) в 24 играх.

Также голевой передачей отметился защитник "Оттавы" Никита Зайцев. Его коллега по клубу Артем Зуб не отметился результативными действиями, как и защитник "Калгари" Никита Нестеров.

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Видео: TSN

