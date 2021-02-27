Шайба Бучневича помогла "Рейнджерс" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Бостон" со счетом 6:2.

Шайба российского спортсмена Павла Бучневича помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Бостон" в матче Национальной хоккейной лиги. Команда выиграла в домашнем матче с результатом 6:2.

В составе команды-победителя шайбы в ворота противника на 14, 23, 39, 40, 44 и 44 минутах матча забили Жульен Готье, Райан Строум, Колин Блэквелл, Крис Крайдер , Павел Бучневич, Джонни Бродзински. В хоккейном клубе "Бостон" на 25 и 48 минутах игры отличились Патрис Бержерон и Брэд Маршанд.

Напомним, что для Павла Бучневича шайба оказалась пятой по счету в текущем сезоне. Благодаря ей игрок набирает 13 очков ( за пять голов и восемь результативных передач) за 18 проведенных встреч. "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин Александр Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.

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