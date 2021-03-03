Гол Бучневича помог "Рейнджерс" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Гол Павла Бучневича помог "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Баффало" в матче Национальной хоккейной лиги. Домашняя встреча для клуба завершилась с результатом 3:2. В его составе отличились забитыми шайбами на 1, 3 и 30 минутах матча российский спортсмен, а также Алексис Лафренье и Крис Крайдер (30). Со стороны проигравшего клуба голы забили на Сэм Рейнхарт (на первой минуте игры) и Тобиас Ридер (на 37-ой минуте).

Для Бучневича забитая шайба стала шестой в текущем сезоне. Игрок также совершил результативную передачу перед голом, забитым Лафренье. В общей сложности спортсмен набрал за 20 проведенных игр в НХЛ 15 очков.

Российский Нападающий команды Артемий Панарин пропустил очередную игру. Он находится в вынужденном отпуске из-за обвинений в избиении 18-летней гражданки Латвии, которое произошло якобы десять лет назад. В преступлении хоккеиста обвиняет бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров.

Шайба Бучневича помогла "Рейнджерс" обыграть "Бостон" в матче НХЛ.

Видео: Youtube/SPORTSNET