Гол Орлова помог "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Игра на домашнем поле завершилась со счетом 5:4.

Гол Дмитрия Орлова помог "Вашингтон" обыграть "Нью-Джерси" в матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев в овертайме. Со стороны команды-победителя на 17, 28 и 62, 31, 36 минутах матча отличились Ти Джей Оши, Якуб Врана (реализовал дубль), Даниэль Спронг, Дмитрий Орлов. От "Нью-Джерси" шайбы в ворота противника на 33, 46, 51 и 53 минутах игры забросили Янне Куокканен, Майлс Вуд, Егор Шарангович, Деймон Северсон.

Российский спортсмен, выступающий за клуб "Вашингтон", Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. За текущий турнир в его активе зафиксировано 8 очков (за две забитые шайбы и шесть передач) в 15 проведенных матчах. Орлов отличился во втором матче подряд. На его счету записаны три шайбы в НХЛ.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не отметился результативными действиями в проведенной игре. Российские хоккеисты Никита Гусев и Михаил Мальцев, играющие за"Нью-Джерси", также не сумели отличиться.

"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ с голами Овечкина и Орлова.

Видео: Youtube/russian-hockey-ru