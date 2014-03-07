«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ с голами Овечкина и Орлова

Благодаря голу в ворота «Флайерз» Александр Овечкин поднялся в рейтинге нападающих на второе место.

"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Филадельфией Флайерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

В составе победителей авторами двух шайб стали россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Два других наших соотечественники тоже могут занести встречу себе в актив - нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с показателем полезности +1, а голкипер Илья Самсонов отразил 36 бросков из 37. В составе проигравшей команды российский хоккеист Иван Проворов заработал коэффициент полезности -2.

Благодаря голу в ворота "Флайерз" Александр Овечкин вышел на второе место в НХЛ по числу гостевых шайб. В активе нападающего 363 гола в ворота хозяев поля. Первое место в рейтинге занимает Уэйн Гретцки, который 402 поражал ворота, играя в гостях.

Видео: YouTube / SPORTSNET