Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон Кэпиталз" в НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:2.

Гол Евгения Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон Кэпиталз" в матче Национальной хоккейной лиги. Гостевая игра завершилась с результатом 3:2 в овертайме. Со стороны команды -победителя отличились спортсмены Евгений Малкин, Джейк Гюнцель, Каспери Капанен. Они забросили шайбы в ворота соперников на 7, 34, 62 минутах матча. Со стороны "Вашингтона" на 25 и 34 минутах встречи отметились Рихард Паник и Конор Шири.

Для российского хоккеиста заброшенная шайба стала четвертой в текущем сезоне НХЛ. В общей сложности в его активе 11 очков (включая четыре гола и семь результативных передач) в 17 проведенных матчах. Его соотечественник из "Вашингтон Кэпиталз" форвард Евгений Кузнецов отдал голевую передачу и набрал шесть очков (2 гола + 4 паса) в 10 играх.

В настоящее время "Питтсбург" набрал 21 очко в 17 матчах и поднялся на третьем место в рейтинге Восточной конференции. "Вашингтон Кэпиталз" получил 22 очка за 18 игр. Он расположился на втором месте списка.

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