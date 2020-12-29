Первая шайба Малкина в новом сезоне НХЛ помогла "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон"

В игре также отличился хоккеист Евгений Кузнецов.

Первая шайба российского спортсмена Евгения Малкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги помогла "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон". Также в игре отличился Евгений Кузнецов, выступающий за "Вашингтон". Встреча завершилась с результатом 5:4 в пользу хозяев. Решающая шайба забита в овертайме.

За клуб "Питтсбург" отличились Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Тедди Блюгер, Евгений Малкин, Сидни Кросби.Они забили шайбы в ворота противника на 17, 26, 36, 38 и 62 минутах игры соответственно. Хоккеист Блюггер отметился во время игры в меньшинстве ("3 на 5"). Гллевую передачу коллеге отдал вратарь Кейси Десмит.

Со стороны "Вашингтона" шайбы забросили Ларс Эллер, Том Уилсон, Евгений Кузнецов на 5,17, 20 и 29 минутах матча.

Напомним, что для Евгения Малкина, как и для Евгения Кузнецова забитые шайбы стали первыми в новом сезоне НХЛ. После четырех игр "Питтсбург" занимает в рейтинге пятую позицию в рамках таблицы Восточного дивизиона с четырьмя очками. "Вашингтон" находится на втором месте с шестью очками в четырех встречах.

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