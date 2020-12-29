Гол Проворова помог "Филадельфии" во второй раз подряд обыграть "Питтсбург" в рамках НХЛ

Россиянин забил шайбу на 12-ой минуте матча.

Гол Ивана Проворова на 12-ой минуте матча помог "Филадельфии" во второй раз подряд обыграть "Питтсбург" в рамках Национальной хоккейной лиги. Встреча между клубами завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами в домашней игре также отметились Трэвис Конечны (8-я, 9-я, 53-я минуты), Оскар Линдблом (58). За команду "Питтсбурга" отличились Сидни Кросби (13 минута), Брендон Танев (14 минута).

Российский спортсмен забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Защитник выступает за клуб "Филадельфия" с 2016 года. За команду "Питтсбург" играет еще один россиянин - Евгений Малкин. В проведенном матче он не отметился результативными действиями.

Напомним, что обе команды встретились друг с другом во второй раз. В прошлый раз игра проводилась в Филадельфии 14 января. Там победу одержали хоккеисты "Филадельфии". Встреча завершилась с результатом 6:3 в пользу хозяев.

Шайба Капризова в матче НХЛ принесла "Миннесоте" победу.

Видео: YT / NBC Sports Philadelphia