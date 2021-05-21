При стрельбе в Филадельфии погибли не менее двух человек

Пострадали еще девять отдыхающих парка Фэрмонт.

По меньшей мере два человека погибли, еще девять пострадали во время стрельбы в американском городе Филадельфия штата Пенсильвания. Соответствующее заявление сделал местный телеканал WPVI со ссылкой на местные правоохранительные службы. В ходе брифинга с журналистами представитель полиции США уточнил, что трагедия зафиксирована около 22:30 вечера 26 мая по местному времени ( в 05:30 утра 27 мая по времени Москвы) на территории центрального парка Фэрмонт. Согласно сведениям от полиции, жертвами стали взрослые мужчина и женщина. В списке пострадавших значатся трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Другие подробности инцидента, в том числе количество преступников и их дальнейшее местонахождение, в материале СМИ не приводятся.

Известно, что огонь был отрыт в День поминовения американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах,. Многие жители города в этот день проводили пикники в парке. Полиция подтвердила информацию о том, что в момент стрельбы на месте инцидента находилась многочисленная группа отдыхающих.

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Фото и видео: 6abc.com