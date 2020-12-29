Шайба Капризова в матче НХЛ принесла "Миннесоте" победу

Российский спортсмен отличился в дебютной игре в турнире НХЛ.

Шайба Кирилла Капризова в дебютном матче НХЛ принесла "Миннесоте" победу над "Лос-Анджелесом". Об этом сообщается на сайте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Известно, что команда, в которой играет 23-летний российский спортсмен, смогла одолеть в овертайме противника в гостевом матче. Встреча завершилась с результатом 4:3.

От "Миннесоты" отличились Йонас Бродин, Виктор Раска, Маркус Фолиньо. Они забили шайбы в ворота противника на 17, 44 и 50 минутах матча. Россиянин забил шайбу на 64-ой минуте игры. "Лос-Анджелес" отвечал гостям на 20, 28 и 38 минутах матча. Команда может поблагодарить за заброшенные шайбы Джеффа Картера, Андреаса Атанасиу Эдриана Кемпе.

Напомним, что Кирилл Капризов в первый раз сыграл в матче НХЛ. Он набрал в матче три очка, также отдав голевые передачи Бродину и Раску. Спортсмен подписал с клубом двухлетний контракт 13 июля 2020 года. На протяжении последних трех лет он выступал за московский ЦСКА. В списке его достижений значатся победа в Олимпийских играх в Пхеньяне, а также бронзовая награда в Чемпионате мира 2019 года.

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