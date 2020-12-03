Шайба Овечкина признана лучшей в XXI веке

Игрок "Вашингтон Кэпиталс" обошел в соревновании представителя Канады Рика Нэша.

Шайба Александра Овечкина признана лучшей в XXI веке. Об этом говорится на официальной сайте канадского спортивного телеканала Sportsnet. В СМИ уточнили, что такой статус признан зрителями в рамках голосования, проводившегося в несколько этапов. Ф финал вместе с форвардом клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" также вышел канадец Рик Нэш. Последний отметился броском в ворота противника в матче с "Финикс Койотс" в 2008 году.

Канадские болельщики предпочли игре соотечественника шайбу российского хоккеиста. Овечкин забросил ее в 2006 году в ворота "Финикс Койотс". При этом спортсмен совершил бросок лежа на льду и спиной к воротам.

Видео из TikTok с участием Овечкина рассмешило фанатов.

Видео: Youtube/SPORTSNET